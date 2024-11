Ergebnisse in Turin "egal": Medwedew für früheres Saisonende

SID 13.11.2024 • 05:55 Uhr Die Tennisprofis haben kräftezehrende Monate in den Knochen. Für Daniil Medvedev sollte die Saison früher enden.

Daniil Medvedev zuckte mit den Schultern. „Dieses Spiel war mir im Grunde egal. Es ist gut für mich, ich habe gewonnen. Aber wenn ich mit dem gleichen Ergebnis verloren hätte, würde man keine einzige Emotion auf meinem Gesicht sehen“, sagte der russische Tennisstar gewohnt launig nach seinem 6:2, 6:4-Erfolg gegen den Australier Alex de Minaur bei den ATP Finals.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dieses Gefühl sei „nicht gut, wenn man bei den Finals in Turin um viel Geld und viele Punkte“ spiele, so Medvedev. „Aber das interessiert mich nicht. 200 Punkte für einen Sieg, was auch immer.“ Diese Gleichgültigkeit sei „gut“ für ihn, aber „sollte anders sein“, betonte der Weltranglistenvierte.

Medvedev stört sich an dem vollen Terminkalender der ATP-Tour und einer sehr langen Saison bis in den November. Schon Ende Dezember starten die Tennisprofis wieder in die Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne, viel Zeit für Urlaub bleibt nicht. Schon gar nicht während der Saison.

Alcaraz: „Jeder Spieler ist geistig müde“

In die gleiche Kerbe hatte auch Carlos Alcaraz geschlagen. Der Spanier, der zusätzlich mit gesundheitlich Problemen kämpft, hatte am Montag offenbart, am Saisonende mental erschöpft zu sein. „Ich wage zu behaupten, dass jeder Spieler geistig müde ist. Wenn jemand sagt, dass er frisch ist, dann lügt er“, sagte Alcaraz lächelnd: „Natürlich gibt es viele Spiele, einen wirklich engen Zeitplan, ein wirklich anspruchsvolles Jahr mit nicht allzu vielen freien Tagen.“ Nach den ATP Finals spielt Alcaraz noch bei den Davis-Cup-Finals in Malaga.

{ "placeholderType": "MREC" }