Heimsieg vor Augen: Sinner folgt Fritz ins Finale

Der 23-Jährige, dem immer noch eine Dopingsperre droht, hatte sich in diesem Jahr beide Major-Titel auf Hartplatz (Melbourne und New York) gesichert und strebt den perfekten Jahresabschluss vor heimischem Publikum an. Im Vorjahr war er im Endspiel dem Serben Novak Djokovic unterlegen gewesen, nun stehen die Vorzeichen gut: Schon in der Gruppenphase des prestigeträchtigen Saisonfinals hatte Sinner den Weltranglistenfünften Fritz in zwei Sätzen besiegt.