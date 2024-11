Krawietz/Pütz in Turin: "Versuchen, den Kopf auszumachen"

Kevin Krawietz und Tim Pütz gehen ohne konkrete Zielsetzung in ihre Premiere bei den ATP Finals in Turin. "Einen Riesenerfolg planen, geht nicht, weil es durch das Format so schnell in beide Richtungen geht", sagte Pütz im Sky-Interview: "Man muss versuchen, den Kopf auszumachen und bestmöglich zu spielen."