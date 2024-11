Nach 55 Jahren: Deutsches Tennis-Duo schreibt Geschichte!

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat nach der nächsten starken Vorstellung vorzeitig das Halbfinale der ATP Finals in Turin erreicht. Die US-Open-Finalisten besiegten die Lokalmatadoren Simone Bolelli/Andrea Vavassori am Mittwoch nervenstark mit 7:5, 6:4 und ließen die lautstarken italienischen Fans in der Inalpi Arena verstummen.