Skandal-Star wahrt Halbfinalchance bei ATP Finals

Zum Gruppenabschluss trifft der Turniersieger von 2020 am Donnerstag auf den italienischen Topfavorien Jannik Sinner. De Minaur hat sein Weiterkommen derweil nicht mehr in der eigenen Hand - bei einem Sieg des US-Amerikaners Taylor Fritz am Abend (20.30 Uhr/Sky) gegen Sinner wäre das Aus des Weltranglistenneunten bereits besiegelt.