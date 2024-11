Turin: Angeschlagener Alcaraz meldet sich zurück

SID 13.11.2024 • 15:52 Uhr Carlos Alcaraz gewinnt bei den ATP Finals trotz gesundheitlicher Probleme. Gegen Andrej Rublew profitiert er auch von vielen Fehlern des Russen.

Tennis-Topstar Carlos Alcaraz hat seinen gesundheitlichen Problemen getrotzt und sich im Kampf um die Krone bei den ATP Finals eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Spanier, der sein Auftaktmatch in Turin geschwächt verloren und sein Training am Dienstag wegen Unwohlseins abgebrochen hatte, besiegte am Mittwoch in seinem zweiten Gruppenspiel den Russen Andrej Rublew mit 6:3, 7:6 (10:8), Alcaraz darf weiter auf den Einzug ins Halbfinale hoffen.

„Ich habe mich selbst überrascht. Ich war sehr ruhig von der Grundlinie. Ich wollte einfach vergessen, dass ich krank bin“, sagte Alcaraz: „Wenn man auf den Court kommt, muss man die Probleme vergessen.“ Er habe sich „okay“ gefühlt, so Alcaraz. Der French-Open- und Wimbledon-Champion trifft zum Gruppenabschluss am Freitag auf Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev.

Alcaraz zum Abschluss gegen Zverev

Am Montag war Alcaraz noch ohne Chance gegen den Norweger Casper Ruud gewesen, am Mittwoch trug er als Atemhilfe ein pinkes Pflaster auf der Nase. In den Spielpausen putzte er immer wieder seine Nase.

Der Weltranglistendritte hatte auch im Vorjahr sein erstes Gruppenspiel in Turin (gegen Zverev) verloren und dennoch das Halbfinale erreicht. Alcaraz will als erster Spanier seit Alex Corretja 1998 das Saisonfinale der acht besten Tennisprofis gewinnen. Rublew, der zum Auftakt in zwei Sätzen gegen Zverev verloren hatte, steht nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel vor dem Aus.

Alcaraz: Spekulationen um Rückzug