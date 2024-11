"Willkommen an Bord!": Murray wird Djokovics Coach

Spektakuläre Partnerschaft: Tennis-Superstar Novak Djokovic wird zukünftig von seinem einstigen Rivalen Andy Murray trainiert. Das gab der serbische Grand-Slam-Rekordsieger am Samstag in einem Video in den Sozialen Netzwerken bekannt. Murray, wie Djokovic 37 Jahre alt, hatte seine eigene Profikarriere erst im Sommer beendet.