Jagd nach Nummer 100: Djokovic beginnt Saison in Brisbane

Alles erreicht und trotzdem große Ziele: Tennis-Superstar Novak Djokovic beginnt die Mission "100. Turniersieg" am 29. Dezember in Brisbane. Die Turnierorganisatoren bestätigten seine Teilnahme am Mittwoch. Das Turnier Down Under ist Teil der Vorbereitung auf die Australian Open, die am 12. Januar in Melbourne beginnen. Dort wiederum peilt der 37-Jährige seinen 25. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier an.