Tennis: Kyrgios bei Comeback im Doppel mit Djokovic

SID 17.12.2024 • 08:55 Uhr Der australische Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios plant bei seinem Rückkehr auf die ATP-Tour in Brisbane auch einen Start mit einem höchst prominenten Weltklasse-Partner.

Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios kehrt nach langer Verletzungspause mit einem prominenten Doppelpartner auf die ATP-Tour zurück. Der Australier kündigte bei Instagram an, in Brisbane (ab 29. Dezember) gemeinsam mit Novak Djokovic aufzuschlagen. Beide hatten 2022 im Finale von Wimbledon gegeneinandergespielt, mit dem besseren Ende für den Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Danach warfen Kyrgios Verletzungen am Fuß und Handgelenk zurück, in der kommenden Saison will er ein Comeback wagen. "Ich fühle mich fit und gesund und freue mich auf meine Rückkehr zum Tennis nach einer längeren Auszeit. Es war ein langer Weg der Genesung", sagte Kyrgios zuletzt. Vor den Turnieren in Australien, zu denen auch das Major in Melbourne (ab 12. Januar) gehört, plant Kyrgios einen Auftritt beim Showevent in Abu Dhabi im Dezember.

Kyrgios will zurück auf ATP-Tour

Der aufschlagstarke Profi erwarb sich in seiner Karriere vor allem mit Wutausbrüchen und Diskussionen während seiner Matches einen zweifelhaften Ruf, an seinen besten Tagen war er aber zumindest sportlich über jeden Zweifel erhaben. Zuletzt arbeitete der 29-Jährige auch als Interviewer, unter anderem bei den US Open. Nun will er zurück auf den Platz - und hat große Ambitionen.

"Ich habe fast jeden geschlagen, dem ich gegenüberstand", sagte Kyrgios dem Portal Code Sports und zählte danach die Erfolge seiner bisherigen Karriere auf: "Aber ich denke, das einzige, was ich jetzt anstrebe, ist ein Grand Slam. Ich denke, das ist das einzige, was die Leute endlich zum Schweigen bringen wird." Kyrgios hat 2024 gar kein Turnier gespielt, im Vorjahr nur ein Match in Stuttgart.

{ "placeholderType": "MREC" }