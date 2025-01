Ältester Titelträger: Monfils siegt in Auckland

Oldie Gael Monfils hat sich beim ATP-Turnier in Auckland den Titel geschnappt und damit Tennis-Geschichte geschrieben. Sein 6:3, 6:4-Erfolg im Finale über den Belgier Zizou Bergs machte den 38 Jahre alten Franzosen zum ältesten Turniersieger auf der ATP-Tour, die es in der heutigen Form seit 1990 gibt. Er löste damit Roger Federer ab, der bei seinem Triumph in Basel 2019 zwei Monate jünger gewesen war.