Tennis: Struff startet mit Sieg ins Jahr - Hanfmann scheitert

Struff hatte erst am Silvestertag die Trennung von seinem Coach Marvin Netuschil verkündet und damit die personelle Umstrukturierung in seinem Trainerstab weiter vorangetrieben.

Wichtige Frage bei Struff bleibt noch offen

In Auckland ist er der einzige verbliebene Deutsche im Turnier. Sein Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier (26) scheiterte bereits am Montag am Spanier Roberto Carballés in drei Sätzen.