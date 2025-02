Marseille: Altmaier mühelos im Achtelfinale

Zum Auftakt in Marseille bestätigt der 26-Jährige seine starke Form und besiegt den Italiener Luca Nardi in zwei Sätzen.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Marseille das Achtelfinale erreicht. Gegen den Italiener Luca Nardi gewann der 26-Jährige aus Kempen deutlich mit 6:2, 6:2 und trifft nun auf den Finnen Otto Virtanen, der in seinem Erstrundenmatch überraschend den an Position fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda bezwang.