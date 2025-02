Rotterdam: Altmaier im Viertelfinale chancenlos

Die Lucky-Loser-Reise von Tennisprofi Daniel Altmaier in Rotterdam ist im Viertelfinale geendet. Der 26-Jährige aus Kempen unterlag am Freitag dem australischen Weltranglistenachten Alex de Minaur mit 1:6, 4:6 und verpasste seinen erst zweiten Halbfinaleinzug bei einem ATP-Turnier klar.

Im Turnierverlauf hatte Altmaier, der nach einer Niederlage in der Qualifikation unverhofft noch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, mit Siegen gegen den US-Amerikanerin Aleksandar Kovacevic und vor allem den Weltranglisten-19. Arthur Fils aus Frankreich überrascht. Nach dem Turnier wird Altmaier, derzeit 93. der Welt, in der Rangliste um rund zehn Plätze klettern.

Damit ist in Rotterdam kein deutscher Tennisprofi mehr am Start. Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte sein Auftaktmatch am Mittwoch in drei Sätzen gegen den Ungarn Fabian Marozsan verloren.