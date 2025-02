Zverev gesteht: "Dinge, die ich bereue"

Alexander Zverev blickt heute anders auf seine Niederlage im Finale der Australian Open. Diese Lehren will er ziehen.

Der Finalkater von Melbourne ist auskuriert, der Blick von Alexander Zverev geht nach vorne - ins Sandplatzturnier in Buenos Aires startet der deutsche Tennisstar mit frischem Elan.

„Ich muss weiter an mich glauben. Ich muss glauben, dass ich gut genug bin, um Grand Slams zu gewinnen und die Nummer eins zu werden, wenn ich mich weiter verbessere“, sagte Zverev angesprochen auf seine Selbstkritik nach der Dreisatzniederlage gegen Jannik Sinner (Italien) im Endspiel der Australian Open.

Diese Aussage bereut Zverev

„Ich war nicht gut genug an dem Tag. Aber natürlich gehen dir nach so einer Niederlage viele Emotionen durch den Kopf. Manchmal sage ich Dinge, die ich bereue“, so Zverev.