Indian-Wells-Champion Draper in Miami früh raus

Der Brite ist einer von mehreren Topspielern, die beim Masters in Florida früh verlieren. Auch sein Finalgegner der Vorwoche scheidet aus.

Sechs Tage nach der Krönung seines Höhenflugs in Indian Wells ist der Brite Jack Draper wieder heftig im Tennis-Alltag gelandet. Beim Masters in Miami, dem zweiten Teil des „Sunshine Double“, flog Draper in seinem Auftaktspiel gegen den 19 Jahre alten Tschechen Jakub Mensik aus dem Turnier. Dem Weltranglisten-54. unterlag er 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).