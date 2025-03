Zverev macht Achtelfinal-Einzug klar

SID 24.03.2025 • 18:52 Uhr Der 27-Jährige strebt die Rückkehr zu seiner Bestform an. Mit Jordan Thompson hat er nur wenig Probleme.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami das Achtelfinale erreicht und sich erneut in aufsteigender Form präsentiert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger bezwang den Australier Jordan Thompson in der dritten Runde nach leichten Startschwierigkeiten mit 7:5, 6:4 und trifft in der Runde der letzten 16 nun auf den Franzosen Arthur Fils oder Frances Tiafoe aus den USA.

„Ich habe es gut gemacht und bin froh über den Sieg“, sagte Zverev, der sich nach einem 1:4-Rückstand im ersten Satz massiv gesteigert hatte: „Ich bin happy mit meinem Level.“

Zverev kämpft gegen Formschwäche

Der Australian-Open-Finalist kämpft in Miami gegen seine Formschwäche und um Punkte in der Weltrangliste. Zweieinhalb Wochen nach seiner Auftaktniederlage beim Masters in Indian Wells hatte Zverev sein Zweitrundenmatch gegen den Briten Jacob Fearnley souverän gewonnen, auch am Montag agierte er über weite Strecken dominant - auch wenn Thompson kein echter Gradmesser war. Zverev jagt seinen ersten Titel beim 1000er-Turnier in Florida, 2018 hatte er das Endspiel verloren.

Gegen den Weltranglisten-37. kam Zverev schlecht in die Partie und gab sein erstes Aufschlagspiel direkt ab. Der 27-Jährige, der kein großer Fan von Matches zur Mittagszeit ist, zog das Spiel danach aber immer mehr an sich und nutzte seine Breakchancen eiskalt. Im zweiten Durchgang ließ sich der Olympiasieger von Tokio nach einem frühen Break dann nicht mehr aufhalten und nutzte seinen zweiten Matchball zum Sieg.

