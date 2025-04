Monte Carlo: Altmaier schlägt gesetzten Auger-Aliassime

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Monte Carlo für eine Überraschung gesorgt. Der 26-Jährige aus Kempen, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gekämpft hatte, bezwang in der ersten Runde den an Nummer 16 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:5), 6:3. Nächster Gegner ist der Franzose Richard Gasquet, der bei dem mit fast sieben Millionen Dollar dotierten Sandplatzturnier dank einer Wildcard am Start ist.