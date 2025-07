Niederlage in Gstaad: Struff fällt weiter zurück

Jan-Lennard Struff ist beim Sandplatzturnier im Schweizer Gstaad in der ersten Runde ausgeschieden und wird in der Tennis-Weltrangliste weiter zurückfallen. Die frühere Nummer 21 im Ranking unterlag dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo 3:6, 6:3, 3:6. Im vergangenen Jahr hatte Struff (35) im Berner Oberland noch das Halbfinale erreicht, durch das Aus verliert er 100 seiner 475 Punkte.

Ab Montag wird Struff damit in Richtung Platz 150 durchgereicht. Das Hauptfeld für die US Open York (ab 24. August) hatte er aber ohnehin schon verpasst, beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York wird Struff in der Qualifikation an den Start gehen.