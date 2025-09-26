Altmaier in Tokio ausgeschieden

SID 26.09.2025 • 06:14 Uhr Der Kempener Daniel Altmaier verliert in zwei Sätzen gegen den Australier Aleksandar Vukic.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Der Kempener unterlag dem Australier Aleksandar Vukic glatt mit 4:6, 2:6, das Event in der japanischen Hauptstadt geht somit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Altmaier hatte zum Auftakt noch den einstigen Top-10-Spieler Denis Shapovalov (Kanada) ausgeschaltet.

