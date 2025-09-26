Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Der Kempener unterlag dem Australier Aleksandar Vukic glatt mit 4:6, 2:6, das Event in der japanischen Hauptstadt geht somit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Altmaier hatte zum Auftakt noch den einstigen Top-10-Spieler Denis Shapovalov (Kanada) ausgeschaltet.
Altmaier in Tokio ausgeschieden
Der Kempener Daniel Altmaier verliert in zwei Sätzen gegen den Australier Aleksandar Vukic.
Oft unter Druck: Altmaier im Duell mit Vukic
Doch im Duell mit Vukic, dem 95. der Weltrangliste, lief für Altmaier wenig zusammen. Er erspielte sich keine Breakmöglichkeit, gab seinen Aufschlag aber gleich dreimal ab. Nach 1:24 Stunden musste sich der Deutsche geschlagen geben, Vukic verwandelte seinen zweiten Matchball.