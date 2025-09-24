Djokovic würdigt verstorbenen „Tennisvater“

SID 24.09.2025 • 21:38 Uhr Novak Djokovic hat mit sehr persönlichen Worten Abschied von Niki Pilic genommen. Den serbischen Topstar und den Kroaten verband eine enge Beziehung.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat mit sehr persönlichen Worten Abschied von Niki Pilic genommen. „Ich hoffe, du weißt, wie viel du mir in meiner Karriere und meinem Leben bedeutet hast“, schrieb der serbische Topstar bei Instagram und würdigte den im Alter von 86 Jahren verstorbenen Kroaten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Pilic, der mit Deutschland dreimal den Davis Cup gewann und in dem Wettbewerb auch mit seinem Heimatland Kroatien und als Berater mit Serbien erfolgreich war, galt als großer Förderer von Djokovic. Als Teenager trainierte Djokovic viereinhalb Jahre in dessen Akademie in München.

„Dein Einfluss auf meine Entwicklung bleibt unauslöschlich“

„Dein Einfluss auf meine Entwicklung als Mensch und Tennisspieler bleibt unauslöschlich“, schrieb Djokovic nun: „Ich bin dir und deiner wunderbaren Frau Mija auf ewig dankbar, dass ihr mich mit zwölf Jahren wie euren leiblichen Sohn aufgenommen habt.“