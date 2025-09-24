Formstark auch in Tokio: Altmaier schlägt Shapovalov

SID 24.09.2025 • 11:17 Uhr Daniel Altmaier gewinnt in Japan gegen den an Position sieben gesetzten Kanadier und steht im Achtelfinale.

Nach starken Leistungen bei den US Open hat Daniel Altmaier auch in Tokio seine gute Form unter Beweis gestellt. In der ersten Runde des ATP-Turniers in der japanischen Hauptstadt schlug der Kempener den einstigen Top-10-Spieler Denis Shapovalov etwas überraschend mit 7:5, 6:3. Der Kanadier war beim mit 2.226.470 Dollar dotierten Wettbewerb an Position sieben gesetzt.

Altmaier, derzeit 50. im ATP-Ranking, präsentierte sich gegen den Weltranglisten-26. konzentriert und verdiente sich den Einzug ins Achtelfinale.