Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (39) hat beim ATP-Turnier in Cincinnati überraschend sein Auftaktmatch verloren. Der Serbe scheiterte bei seiner Rückkehr auf die Tour in Ohio nach großen Problemen mit der Hitze an dem Argentinier Thiago Augustin Tirante mit 6:2, 4:6, 4:6.
Vor US-Open: Djokovic scheitert bei Auftakt in Cincinnati
Der 39-Jährige kehrt erstmals nach Wimbledon auf die Tour zurück, kämpft bei mit hohen Temperaturen - und verliert.
Scheitert in Runde eins: Novak Djokovic
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In seinem ersten Match auf der Tour seit der Niederlage im Wimbledon-Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner hatte Djokovic sichtlich mit den Temperaturen zu kämpfen und erbrach sich im zweiten Satz während eines Medical Timeouts. Schon seit längerer Zeit konzentriert sich der Weltranglistenfünfte im weit fortgeschrittenen Tennisalter auf wenige Top-Events auf der Tour.
Djokovic, an Position drei gesetzt, hatte den Titel in Cincinnati 2018, 2020 und 2023 gewonnen und nur bei seinem Debüt in Ohio 2005 in der ersten Runde verloren. Auch für ihn war das Masters die Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bei den US-Open, die ab dem 30. August beginnen, hat der Serbe vier seiner 24 Major-Titel geholt.