Vor US-Open: Djokovic scheitert bei Auftakt in Cincinnati

SID 15.08.2026 • 23:09 Uhr Der 39-Jährige kehrt erstmals nach Wimbledon auf die Tour zurück, kämpft bei mit hohen Temperaturen - und verliert.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic (39) hat beim ATP-Turnier in Cincinnati überraschend sein Auftaktmatch verloren. Der Serbe scheiterte bei seiner Rückkehr auf die Tour in Ohio nach großen Problemen mit der Hitze an dem Argentinier Thiago Augustin Tirante mit 6:2, 4:6, 4:6.

In seinem ersten Match auf der Tour seit der Niederlage im Wimbledon-Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner hatte Djokovic sichtlich mit den Temperaturen zu kämpfen und erbrach sich im zweiten Satz während eines Medical Timeouts. Schon seit längerer Zeit konzentriert sich der Weltranglistenfünfte im weit fortgeschrittenen Tennisalter auf wenige Top-Events auf der Tour.