Tennis heute live: Alexander Zverev – Musetti im TV, Stream & Ticker – Erster Auftritt als Nummer eins

Alexander Zverev trifft beim Paris Masters auf Lorenzo Musetti. Für den Deutschen ist es das erste Spiel als Nummer 1 der Tenniswelt.

Alexander Zverev steigt beim ATP-Masters in Paris als neue Nummer eins der Welt ins Turnier ein – und bekommt es sofort mit Lorenzo Musetti zu tun. Der Deutsche greift nach seinem Freilos in der ersten Runde am Mittwoch in das Geschehen ein. Musetti hatte sich zuvor in einem hochklassigen Aufschlagduell gegen Hubert Hurkacz durchgesetzt und damit das Duell mit dem topgesetzten Zverev erzwungen.

Der Italiener bezwang Hurkacz mit 7:6 (7:3), 7:6 (12:10) nach 1:43 Stunden. Musetti gab dabei kein Aufschlagspiel ab, wehrte seinen einzigen Breakball ab und verwandelte im Tiebreak des zweiten Satzes erst seinen vierten Matchball.

Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Paris Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Paris © IMAGO/ABACAPRESS

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Musetti fordert Zverev in Paris

Gegen den starken polnischen Aufschläger musste der 24-Jährige in beiden Durchgängen in die Entscheidung, blieb in den entscheidenden Ballwechseln jedoch stabil. Nach dem frühen Aus in Wien gegen Arthur Fery meldete sich Musetti damit überzeugend zurück.

Im direkten Vergleich bringt Musetti sogar einen 3:2-Vorsprung gegen Zverev mit nach Paris. Der Italiener gewann die Duelle bei den Olympischen Spielen und in Wien, zudem setzte er sich in Rom gegen den Deutschen durch.

Zverev entschied dagegen die Begegnungen in Madrid und beim vergangenen Aufeinandertreffen in Wien für sich. Für Musetti wird die Partie auf dem Indoor-Hartplatz nun der erste große Härtetest gegen den Weltranglistenersten, der in Paris um den Titel kämpft.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.