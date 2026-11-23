Alexander Zverev baut trotz seiner Finalniederlage bei den ATP Finals seinen Vorsprung in der Weltrangliste aus. Hinter Jannik Sinner pirscht sich Carlos Alcaraz heran.

Alexander Zverev hat sich mit dem Finaleinzug bei den ATP Finals eine gute Basis geschaffen, um lange an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben.

Der Hamburger, seit dem 2. November die Nummer eins im Ranking, baute seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Jannik Sinner, der seinen Titel in Turin verletzungsbedingt nicht verteidigen konnte, um 1030 Punkte auf 2400 Zähler aus.

Alexander Zverev baut Vorsprung aus, Alcaraz holt auf

Nur noch 350 Punkte hinter dem Italiener Sinner liegt Carlos Alcaraz, der Zverev am Sonntagabend in zwei Sätzen im Endspiel des Jahresendturniers besiegte.

Der Spanier muss allerdings als Vorjahressieger bei den Australian Open im kommenden Januar 2000 Punkte verteidigen, Zverev wie Sinner als Halbfinalisten je 800.

So sieht der Comeback-Plan von Jannik Sinner aus

Sinner, der wegen Knieproblemen seit seinem Wimbledonsieg im Juli kein Match mehr bestritten hat, plant offiziell sein Comeback für Ende Dezember, wenn in Saudi-Arabien das hochdotierte Einladungsturnier Six Kings Slam stattfinden soll.

Dann will auch Zverev seine Vorbereitung auf 2027 starten, wo er gerade bei den Grand-Slam-Turnieren (Siege bei den French Open und US Open, Finale in Wimbledon, Halbfinale bei den Australian Open) mit 6100 mehr als die Hälfte seiner derzeit 10.350 Punkte verteidigen muss.