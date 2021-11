Becker lobt Davis-Cup-Team: "Die Mannschaft ist der Star"

Am Dienstag (ab 16.00 Uhr/ServusTV) gegen Großbritannien könnte Deutschland erstmals seit 14 Jahren in das Halbfinale des Teamwettbewerbs einziehen. Auch in dieser Begegnung sieht Becker die Mannschaft eher in der Außenseiterrolle: "Wir müssen da irgendwie die zwei Punkte holen", sagte er.