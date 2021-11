Davis Cup: DTB-Team "sehr, sehr heiß" auf Revanche an Großbritannien

Mit Siegen gegen die von Grand-Slam-Rekordchampion angeführten Serben und Österreich (beide 2:1) zog die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in die K.o.-Runde ein, das Duell am Dienstag (16.00 Uhr) in Innsbruck gegen Großbritannien um den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie ist besonders pikant. Auch vor zwei Jahren bei der Premiere des Finalturniers in Madrid gab es diese Begegnung im Viertelfinale, die Briten siegten 2:0.