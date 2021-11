Davis Cup: Kroatien zum fünften Mal im Halbfinale

Im Halbfinale trifft Kroatien am Freitag in Madrid auf Serbien um Topstar Novak Djokovic oder Kasachstan. Das deutsche Team, das sich in der Vorrunde vor Djokovic und Co. durchsetzte, spielt am Dienstag (16.00 Uhr/ServusTV) gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale.