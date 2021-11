Kühnen nach Zverev-Triumph begeistert: "Ganz schwer zu stoppen"

Zverev habe in Turin, wo er im Halbfinale Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und anschließend im Endspiel den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew bezwang, "unglaubliches Tennis" gespielt, sagte Kühnen: "Seine Aufschläge waren phänomenal, seine Fitness am Ende einer so langen Saison herausragend, hinzu kamen neue taktische Elemente in seinem Spiel."