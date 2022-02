Tennis, Davis Cup: Gruppenphase in September vorgezogen

Zudem bestätigten die Veranstalter des Tennis-Teamevents am Donnerstag, dass die Matches 2022 zum ersten Mal in vier Städten ausgetragen werden, bisher waren es drei. Das Davis-Cup-Finale, das ab dem Viertelfinale ausgetragen wird, findet dann vom 23. bis 27. November 2022 an einem noch nicht bekannten Ort statt. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Abu Dhabi bis 2026 Ausrichter werden soll.