Russland-Zugänge sollen im Davis Cup für Kasachstan punkten

Ersatzspieler Aleksandr Nedowjesow stammt von der Halbinsel Krim, spielte zunächst in dem Teamwettbewerb für die Ukraine und schloss sich 2015 Kasachstan an. Zum Auftakt des Wettbewerbs 2022 am Freitag und Samstag steht für das Team ein Qualifikations-Match in Norwegen an.