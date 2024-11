Davis Cup: Sinner trägt Italien ins Halbfinale

Im Kampf um das Endspielticket geht es für den Weltranglistenersten und seine Kollegen nun am Samstag (13 Uhr) gegen Australien, das am Donnerstag die USA 2:1 geschlagen hatte. Bereits am Mittwoch für das Halbfinale qualifiziert hatte sich zuvor die deutsche Mannschaft, die am Freitag (17 Uhr) auf die Niederlande trifft.