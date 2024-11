Halbfinale im Davis-Cup: Altmaier und Struff in den Einzeln

Gegen die Niederlande will das DTB-Team nach über drei Jahrzehnten Abstinenz wieder in ein Davis-Cup-Finale einziehen.

Altmaier spielt zum Auftakt gegen Botic van de Zandschulp, der am Dienstag Rafael Nadal in dessen letzten Spiel als Profi bezwungen hatte. Struff, in Abwesenheit von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, trifft anschließend auf Tallon Griekspoor.