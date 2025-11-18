Davis Cup: Alcaraz sagt verletzungsbedingt ab

SID 18.11.2025 • 10:41 Uhr Der Weltranglistenerste fehlt dem spanischen Team. Damit ist Alexander Zverev der einzige Top-10-Spieler beim Davis Cup.

Schwerer Schlag für das spanische Davis-Cup-Team: Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme an der Finalrunde des Nationenturniers kurzfristig abgesagt. Der Weltranglistenerste laboriert an einem Ödem im rechten Oberschenkel und kann „auf medizinische Empfehlung“ nicht antreten, das teilte der US-Open-Champion bei Instagram mit.

Alcaraz hat die Verletzung nach Verbandsangaben bei den ATP Finals in Turin erlitten, wo er am Sonntag das Endspiel gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner in zwei Sätzen verloren hatte.

Alcaraz, der bereits nach Bologna gereist war, fehlt dem Team von David Ferrer damit im Viertelfinale am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Tschechien. „Ich habe immer gesagt, dass es das Größte ist, für Spanien zu spielen, und ich hätte mich sehr darauf gefreut, bei der Jagd nach dem Davis Cup helfen zu können. Ich fahre verletzt nach Hause“, schrieb Alcaraz.