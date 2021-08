Boris Becker traut Alexander Zverev "ganz Großes" in New York zu

Frankfurt am Main (SID) - Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker hält Alexander Zverevs Olympiasieg für einen entscheidenden Brustlöser bei der Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel. “Für mich ist da ein Knoten geplatzt”, sagte Becker vor den am Montag beginnenden US Open in einer Medienrunde des TV-Senders Eurosport. Der 53-Jährige hält Zverev “wirklich für imstande, ganz Großes in New York zu erreichen”.