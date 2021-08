US Open: Gojowczyk, Marterer und Otte kämpfen sich ins Hauptfeld

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) ist damit mit mindestens acht Spielern in der 128-köpfigen Männer-Konkurrenz vertreten. Am Freitag hatte zudem noch Mats Moraing (Mülheim an der Ruhr) die Chance auf den Sprung ins Hauptfeld. (US Open ab Montag täglich im SPORT1-LIVETICKER)