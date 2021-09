US Open: Alexander Zverev kann Grand Slam von Novak Djokovic verhindern

Zverev, dem im Vorjahr in New York nur zwei Punkte zum Triumph im Finale fehlten, hat Djokovic vor rund einem Monat in Tokio den Traum vom „Golden Slam“ entrissen. In der wohl stärksten Form seiner Karriere hofft er nun auf den nächsten großen Coup: „Man muss gegen ihn perfekt spielen. Ich weiß, dass er Revanche will.“