US Open: Titelfavoritin Ashleigh Barty in Runde drei

Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty ist Naomi Osaka in die dritte Runde der US Open gefolgt. Die Weltranglistenerste aus Australien hatte bei ihrem 6:1, 7:5-Sieg gegen die 18 Jahre alte Dänin Clara Tauson nur im zweiten Satz leichte Probleme und bleibt Topfavoritin auf den Titel in New York. (US Open seit Montag täglich im LIVETICKER)