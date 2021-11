Turnierchef Tiley rechnet mit Djokovic bei den Australian Open

Wie Tennis Australia am Donnerstag bekannt gab, wird das Tennisjahr 2022 mit dem ATP Cup in Sydney eröffnet. Das Männer-Mannschaftsturnier, bei dem auch Olympiasieger Alexander Zverev für Deutschland aufschlagen wird, startet am 1. Januar. Bis zum Beginn der Australian Open wird es zahlreiche weitere Vorbereitungsturniere in Sydney, Adelaide und Melbourne geben.