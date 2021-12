Handverletzung: Australian Open ohne Pliskova

Frankfurt am Main (SID) - Die Australian Open finden ohne die tschechische Wimbledonfinalistin Karolina Pliskova statt. Die Nummer vier der Tennis-Weltrangliste sagte ihren Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 17. Januar) wegen einer im Training erlittenen Verletzung an der rechten Hand ab, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten.