Der frühere Top-10-Spieler Guy Forget (56) tritt von seinen Posten als Turnierdirektor der French Open und des ATP-Masters in Paris zurück. Das teilte der französische Tennisverband (FFT) am Dienstag mit. Forgets am Jahresende auslaufender Vertrag werde nicht verlängert, seine Nachfolge für das Pariser Grand-Slam-Turnier werde „in den nächsten Tagen bekannt gegeben“.