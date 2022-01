Djokovic meldet sich zu Wort: „Bin froh und dankbar“

Novak Djokovic hat sich Stunden nach seinem juristischen Teilsieg in Melbourne erleichtert zu Wort gemeldet und angekündigt, weiter bei den Australian Open an den Start gehen zu wollen. „Ich bin froh und dankbar, dass der Richter die Annullierung meines Visums aufgehoben hat“, schrieb Djokovic bei Twitter: „Trotz allem, was passiert ist, möchte ich bleiben und versuchen, an den Australian Open teilzunehmen. Darauf konzentriere ich mich weiterhin.“