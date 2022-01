„Eine Inspiration“: Federer und Djokovic gratulieren Nadal

Nadal hatte am Sonntag im Finale von Melbourne den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew (Russland) nach einem sensationellen Comeback in 5:24 Stunden 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 bezwungen. "Ich bin stolz darauf, diese Ära mit dir zu teilen", schrieb Federer weiter, "und ich fühle mich geehrt, eine Rolle dabei zu spielen, dich zu noch mehr anzuspornen. So wie du es mit mir die vergangenen 18 Jahre getan hast."