Entscheidung über Djokovic steht an - Zuschauerbegrenzung

Ob Djokovic dabei ist, ist nach einem tagelangen juristischen Tauziehen mit einem zwischenzeitlichen Teilsieg des Weltranglistenersten vor Gericht weiter unklar. Am Mittwoch hatte Djokovic eingeräumt, dass er im Dezember in Serbien an einem Interview trotz des Wissens um einen positiven Coronatest teilgenommen hat. Hinzu kommt eine „unabsichtliche“ Falschangabe auf seinem Einreisebogen bezüglich seiner Reiseaktivitäten vor dem Flug nach Melbourne.