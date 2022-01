Muguruza-Zweifel an "ganzer Wahrheit" im "Fall Peng Shuai"

„Es vergeht Monat für Monat, aber es geht irgendwie nicht vorwärts. Für einen Moment sah es ja wirklich so aus, dass wir herausfinden könnten, was wirklich passiert ist, aber es wird wohl schwer, die ganze Wahrheit herauszufinden, und für sie, frei zu sprechen“, sagte die 28 Jahre alte Top-5-Spielerin im Vorfeld der Australian Open in Melbourne.