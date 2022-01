Novak Djokovic: Das Verhör am Flughafen von Australien im Wortlaut

Djokovic: Und ich würde nicht hier vor Ihnen sitzen, wenn ich mich nicht an alle Regeln und Vorschriften halten würde, die Ihre Regierung aufgestellt hat. Ich weiß nicht, was ich meine - für mich ist es ein wenig schockierend, dass Sie mir die Kündigung meines Visums geben, und zwar aufgrund von was? Wenn Sie können, warten wir bis 8 Uhr morgens und dann kann ich Tennis Australia anrufen und wir können versuchen, eine Lösung zu finden. Aber im Moment? Die sind alle müde... Ich weiß nicht, was ich im Moment noch tun kann. Also, ich weiß wirklich, dass Sie rechtlich gesehen folgen - aber es macht einfach keinen Sinn. Ich meine, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Im Moment kann ich meinen Agenten anrufen. Sie - Sie haben mir gesagt, ich soll mein Telefon nicht benutzen, also kommuniziere ich mit niemandem, niemand weiß, was vor sich geht.