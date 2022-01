Rekord im Visier: Angeschlagener Nadal kämpft sich ins Halbfinale

Shapovalov hatte im Achtelfinale Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) glatt in drei Sätzen geschlagen. Im Halbfinale am Freitag erwartet Nadal ein Duell mit dem Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini (Italien) oder Gael Monfils aus Frankreich. Er erreichte bereits fünfmal das Endspiel in Melbourne - gewinnen konnte er aber nur 2009.