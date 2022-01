Tennis, Australian Open: Stich hält Djokovics Erklärungen für "unglaubwürdig"

Neben dem Verstoß des Weltranglistenersten gegen die Isolationsvorschriften in seiner Heimat Serbien war auch eine falschen Angabe bei den Einreiseunterlagen nach Australien bekannt geworden. Laut Djokovic sei sein Management für den Fehler verantwortlich. Auch hier tut sich Stich „schwer damit, die Begründung zu glauben“, wie er sagte: „Dass ein Mitarbeiter mal ein falsches Kreuz macht, ist natürlich möglich. Aber gerade jetzt, in Zeiten von Corona, sollte so etwas nicht passieren.“ (Australian Open ab 17. Januar im LIVETICKER)