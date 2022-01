Tennis: Navratilova kritisiert Umgang mit Peng-Protesten

Die Organisatoren in Melbourne hatten nach Kritik an ihrem Vorgehen erklärt, ihre Eintrittsbedingungen erlaubten "keine Kleidung, Banner oder Schilder, die kommerziell oder politisch sind". Die Sicherheit von Peng Shuai sei aber ihr Hauptanliegen. Aktivisten kündigten unterdessen an, 1000 T-Shirts drucken und so viele wie möglich in die Arenen der Australian Open bringen zu wollen.