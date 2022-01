Alexander Zverev: "Bestimmt einige" Spieler bei Australian Open infiziert

„Dieses Jahr wird es in Australien viel mehr Fälle geben als im Vorjahr, so einfach ist das“, sagte Zverev: „Wir dürfen zum Essen nach draußen gehen, dürfen tun, was wir wollen. Daher denke ich, dass es ganz normal ist, dass mehr Menschen COVID bekommen.“ Er reduziere seine Aufenthalte in der Öffentlichkeit, um eine Infektion zu verhindern.