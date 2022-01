Zwei Tage nach merkwürdiger Vorahnung: Tomic positiv getestet

Frankfurt am Main (SID) - Schon am Dienstag hatte Bernard Tomic auf dem Court mit einer bösen Vorahnung für Aufregung gesorgt, zwei Tage später ist der australische Tennisprofi tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Ich fühle mich ziemlich krank“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag den australischen Zeitungen The Age und The Sydney Morning Herald - und bestätigte das Eintreten seiner Selbstdiagnose, trotz derer er aber am Dienstag noch auf den Platz gegangen war.